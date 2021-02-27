ميانمار – أكدت مصادر في حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” في ميانمار أن زعيمته أونغ سان سو تشي نقلت من منزلها حيث كانت محتجزة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع مطلع الشهر الجاري إلى مكان مجهول.

ونقل موقع Myanmar Now امس الجمعة عن مصدرين حزبيين بارزين تأكيدهما أن سو تشي (75 عاما) اقتيدت قبل ستة أيام إلى جهة مجهولة من منزلها في العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، ولا يزال مكان تواجدها مجهولا منذ ذلك الحين.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل المظاهرات الشعبية في ميانمار احتجاجا على الانقلاب، وسط توتر متصاعد.

وكانت سو تشي على رأس المسؤولين الكبار الذين اعتقلهم العسكريون الانقلابيون لدى استيلائهم على الحكم في أول فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها “الرابطة الوطنية للديمقراطية”.

المصدر: Myanmar Now

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