ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية عثمان البوسيفي أن زيارات رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي هدفها أن يشعر كل أهالي أقاليم ليبيا بأن لهم دورًا في المجلس.

البوسيفي وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بُثّ عبر قناة “الغد” المصرية أمس السبت أوضح أنه يجب على المنفي الحرص في اختيار من يجتمع معه خلال جولاته في أقاليم ليبيا.

وبيّن أنه لا بد على المنفي إنهاء الاتفاقيات مع تركيا والتي أدت إلى اضطراب ليبيا وزعزعة استقراره.

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنح حرية عقد الجلسة في أي مدينة وفقًا لتصويت الأغلبية.

البوسيفي رأى أنه من الممكن عقد جلسة البرلمان في طبرق، طالما هناك خلافات حول عقد الجلسة في مدينة سرت.

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