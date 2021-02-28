ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن نتائج لعبة المواقيت والبيانات المضادة وأخطاء الظهور الإعلامي وحسابات الأطراف السياسية ولعبة الغنيمة والمصلحة، أعادت ليبيا للمربع الأول، مشيرًا إلى أن التمترس الإعلامي بات واضحًا وجليًا.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن معالجة الموقف بشكل هادئ وتصحيح مسار الاتصال مع أبناء الأمة ووسائل الإعلام بات ضرورة ملحة، مؤكدًا ضرورة أن تستوعب كل الأطراف أن هذه الأيام القليلة قبيل 8 مارس هي مرحلة دقيقة، ويجب أن تتسم بالتهدئة ومساعدة الليبيين على بناء الثقة.

وأضاف: “استمرار هذا الوضع سيؤدي حتمًا لعودة جعجعة السلاح، من المؤسف هذا الإصرار على تدمير البلاد وتفقير الأمة، بسبب نرجسية الأشخاص وأطماعهم. إن استباق الأحداث بهذا الشكل وطبيعة الممارسات الإعلامية لا تختلف عن ما حدث بعد توقيع اتفاق الصخيرات، نحن بحاجة للتهدئة”.

كما أشار إلى أن تدمير هذا التوافق سيدفع البلاد نحو كارثة محققة تتجاوز كل التوقعات.

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