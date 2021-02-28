التحالف الدولي : “داعش” في مراحله الأخيرة وطلعاتنا الجوية لا تتم إلا بموافقة بغداد

التحالف الدولي : “داعش” في مراحله الأخيرة وطلعاتنا الجوية لا تتم إلا بموافقة بغداد

العراق – أكد نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشؤون الاستراتيجية للتحالف الدولي، اللواء كفين كاتسي، أن “داعش في مراحله الأخيرة”، وأن “طلعات التحالف الجوية لا تتم إلا بموافقة بغداد”.

وقال ك‍اتسي: “القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش، وقتلت واعتقلت العديد من قيادات التنظيم الإرهابية”، مبينا أن “التحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية لداعش”.

وأشار إلى أن “الهجمات الصاروخية تشكل تهديدا للعراق، وأن الحكومة والقوات الأمنية تعالج تلك الهجمات التي تنفذ من الجماعات المسلحة”، مؤكدا “التزام التحالف بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية”.

ولفت ك‍اتسي إلى “تقليص عديد قوات التحالف في العراق بناء على طلب الحكومة، وأن قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية”.

وشدد، على أن “الطلعات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف لا تتم إلا بموافقة عراقية، كما أنها لا تقتصر على التحالف فقط بل هناك الكثير من المهمات تنفذها الطائرات العراقية وطيران الجيش”.

وجدد التأكيد على “قدرة القوات العراقية على تنفيذ عمليات أمنية واسعة دون الاستعانة بالضربات الجوية”.

المصدر: RT

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