ليبيا – تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد خلال جلسة عمل بمقر المفوضية مستجدات إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، التي تعكف على إصدارها المفوضية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

الجلسة حضرها بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومسؤولو بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة النظم والمعلومات الزبير أبورويس، وعدد من موظفي الإدارة العامة.

وناقشت الجلسة مستوى التحضيرات لإنتاج البطاقة الانتخابية، وإمكانية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، كما استعرضت المواصفات القياسية المعمول بها دوليًا، وآلية التنفيذ، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج التي قدمها فريق العمل من المفوضية.

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