ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب عن الجنوب أحمد الشارف بزيارة المجلس الرئاسي لمدينة سبها، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة للم الشمل وتوحيد الصفوف.

الشارف دعا في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى التركيز على ملف جائحة كورونا جنوب البلاد بتوفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الصحي، وضرورة العمل على إيجاد حل لتردي الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، فضلًا عن أهمية بحث تأمين الحدود الجنوبية لليبيا ومحاربة الجريمة المنظمة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وعن الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيلته الوزارية، قال أن تشكيل الحكومة لا بد أن يتم وفق مبادرة رئيس مجلس النواب التي توجت بإعلان القاهرة.

وأكد ضرورة تقسيم الوزارات بالثلث على أقاليم برقة وطرابلس وفزان، منتقدًا إقصاء رئيس الحكومة الجديدة لقبائل مؤثرة في جنوب ليبيا.

كما شدد على ضرورة وجود تمثيل عادل للقبائل المؤثرة جنوب البلاد، أسوة ببقية القبائل والمكونات الأخرى.

Share and Enjoy ! 0 Shares