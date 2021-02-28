ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبقلي إن هناك احتمالًا كبير أن تعقد جلسة منح الثقة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا؛ لاعتماد الحكومة أولًا ثم اختيار رئيس جديد للمجلس.

الطبلقي أوضحت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن هذا الاحتمال جاء لأن عددًا كبيرًا من نواب المنطقة الغربية رافضين حضور الجلسة التي دعا إليها عقيلة في طبرق.

وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة أصدرت بيانًا قالت فيه: أنه ليس من مهامها تأمين جلسة النواب في سرت، مستبعدةً عقدها هناك.

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