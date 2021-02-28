ليبيا – قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنّ هناك شبه إجماع على أنّ تركيا تمثّل جزءًا من الأزمة التي عاشتها البلاد، على امتداد سنوات طويلة من الفوضى وغياب الاستقرار والاقتتال، ومن غير المنطقي أن يتم بناء المرحلة الجديدة من الاستقرار والمصالحة مع استمرار التدخل التركي.

العبيدي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الأحد أوضح أنّ تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستمرار في العمل بالاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا تتضمن تحريضًا ضمنيًا لتركيا باستمرار تدخلها في بلاده، وضوءًا أخضر منه بعدم سحب مرتزقتها التي سببت كثيرا من الخراب في البلاد؛ ما يمثل تعارضًا مع توجهات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي وضعت خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي من أبرز نقاطها: تأمين انسحاب المرتزقة، وإنهاء التدخل الخارجي.