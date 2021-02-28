ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن المدينة بحاجة ماسة لإعادة تشغيل المطار بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن وزارة المواصلات أرسلت لجنة لتقييم المطار واحتياجاته منذ شهر، وإلى الآن لم يتم شيء.

المانع وفي تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد، أوضح أنه حتى الإسعاف الطائر لم يحطَّ على أرض المطار والمدينة منذ قرابة 5 سنوات، وأن من ضمن الحجج التي تصلهم لعدم وصول السيولة أن المطار غير مؤهل لاستقبال الطيران.

وبيّن أن الرحلات غير منتظمة للمطار، واقتصرت على الوفود فقط، لافتًا إلى أن المطار كان يسير سابقًا رحلات بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

وأوضح أن المطار يحوي صالة ركاب مؤقتة، أما الصالة الرئيسة فما زالت تحت الإنجاز، مشيرًا إلى أن 45 كيلو مترًا من طريق المطار تعتبر مهدمة بالكامل.

وفي سياق متصل، بين القاسم أن مهبط مطار غدامس يعتبر ثاني مهبط من حيث الطول بعد مهبط طرابلس العالمي، حيث يبلغ 3 كيلو مترات و700 متر.

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