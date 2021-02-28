ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن حملة التطعيمات القادمة ستضع نهاية لجائحة كورونا.

النجار أوضح في تصريحات إعلامية، عقب اجتماع للأطراف المعنية بالحملة نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن المطلوب من المواطنين هو التعاون، ومن الجهات المتولية شراء لقاحات كوورنا الإسراع في إحضار الجرعات لبدء هذه الحملة التي ينتظرها الجميع.

وأشار إلى أن اللجنة التسييرية المُشكّلة للإشراف على الحملة وتنفيذها عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثل عن كل الجهات ذات العلاقة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، وكذلك اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة.

وتابع أنهم بصدد وضع خطة فنية لتنفيذ حملة التطعيم ضد كورنا كاملة بكل جوانبها، بما فيها الميزانية التقديرية لتنفيذ هذه الحملة، ومناقشة كل الجوابب الفنية المتعلقة بها، بما فيها منظومة التسجيل التي سيجري إطلاقها في القريب العاجل، والتي من خلالها سيسجل كل مواطن للتطعيم.

كما بيّن أن منظومة التطعيمات وظيفتها ترتيب أولويات الناس المطلوبة للتطعيم وتوجيههم إلى مركز للتطعيم، وأن فيها كل المعلومات التي تتعلق بالمواطنين الذين يريدون التطعيم.

وزاد مدير المركز أن هناك خطة لتوزيع التطعيمات لتغطية كل البلديات في ليبيا، من خلال الدائرة الباردة وأيضًا مجموعة الدائرة الباردة، لتلبية النقص وتوفير الدعم، بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي ومساعدة فنية من منظمة الونيسيف.

وذكر النجار أنه سيجري مناقشة الحملة الإعلامية وحملة التواصل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توضيح كامل للمواطنين بكل السلبيات والإيجابيات.

النجار اختتم حديثه مؤكدًا أن المواطن قبل تطعيمه ستكون لديه معلومات واضحة جدًا عن هذا التطعيم دون لُبس، وأسئلته سيكون مجابًا عليها.

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