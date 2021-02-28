إسبانيا – أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الأحد، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه بيدري غونزاليس، خلال مواجهة مضيفه إشبيلية ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وغادر بيدري البالغ 18 عاما أرضية الملعب في الدقيقة الـ71 بعد تعرضه للإصابة.

وقال برشلونة في بيان أمس السبت: “الفحوصات الأولية تؤكد تعرض بيدري لإصابة عضلية في أسفل الساق اليسرى، في انتظار مزيد من الفحوصات للوقوف على مدى الإصابة”.

وأعلن برشلونة في بيان جديد اليوم الأحد: “الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيدري بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين في شباك نظيره الأندلسي.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter

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