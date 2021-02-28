ليبيا – أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بيانًا بخصوص اختيار الفائز بمسابقة تصميم الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية.

حكومة الوحدة الوطنية أشارت إلى أنه بعد إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة من خلال مؤتمر صحفي عن الشعار الفائز بمسابقة تصميم الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية التي أعلن إطلاقها يوم 14 فبراير الحالي، وردت إلى المكتب الإعلامي بعض الملاحظات التي سجلها بعض المتابعين، عن وجود تشابه بين الشعار الفائز وشعار آخر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “وبعد تحقق لجنة التحكيم من الموضوع وبحثها في كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات العلاقة، اتضح أن وجود مثل هذا التشابه يتعارض مع أحد الشروط المعلن عنها للمسابقة، والتي تنص على ضرورة توقيع المشاركين على إقرار وفق النموذج المرفق بأن مقترح التصميم المقدم للجنة هو عملهم الأصلي، ولم يجرِ نسخه من متسابقين آخرين أو من أي تصاميم أخرى سبق استخدامها أو نشرها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التصميمات الخاصة بهم، كما يقر المشاركون بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو جهة أو كيان آخر”.

وتابعت: “وفي حين ثبت أن المتسابق قد وقع وسلم هذا الإقرار فعليًا مع مقترح الشعار الذي جرى استلامه، عليه قررت لجنة التحكيم سحب الشعار الذي سبق وأن أُعلن عن فوزه بالترتيب الأول، واختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني للمصم (عدلي العكاري) وفق تقييم لجنة التحكيم، واعتباره صاحب الترتيب الأول، واعتماده الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية”.

ولفتت إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، سينشر الشعار الجديد ويعمّمه على كافة القنوات والوسائل الإعلامية بعد اعتماده بشكل رسمي.

وتوجه المكتب الإعلامي بالشكر لكافة المشاركين في المسابقة على روح الإبداع والمنافسة التي أبدوها خلال حرصهم على المشاركة في المسابقة، متمنين لهم دوام التوفيق.

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