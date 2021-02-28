بلغاريا – أكد ميخاي بانايت رئيس أركان القوات البحرية في رومانيا، إن بلغاريا ستغيب عن مناورات “بوسيدون 21″، التي ينظمها الناتو في مياه البحر الأسود.

وذكر بانايت، أن الجانب البلغاري لن يشارك في المناورات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بين عناصر طواقم السفن الحربية البلغارية.

وأضاف بانايت، في تعليق إذاعي: “يعاني الشريك البلغاري هذه المرة، من مشكلة مع جائحة كوفيد -19، ولهذا السبب رفض المشاركة في هذه المناورة البحرية متعددة الجنسيات”.

ونوه بأن المناورات بدأت في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، وتشارك فيها سفن حربية من رومانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا واليونان وإسبانيا.

وخلال التدريبات المذكورة، ستقدم سلطات بوخارست سفينة زراعة الألغام Viceamiral Constantin Bălescu، والسفينة الهيدروغرافية Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu، وسفينة الغوص عالية السرعة Venus، وكذلك مقاتلتين من طراز “ميغ-21″، بالإضافة إلى مروحيات من طراز IAR 330 MEDEVAC و Puma Naval.

وستقدم دول الناتو الأخرى المشاركة، سفنا حربية ومروحيات ومقاتلات من مختلف الأنواع والطرازات، للمشاركة في الفعالية.

المصدر: نوفوستي

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