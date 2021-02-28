ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة كورونا هشام بن مسعود إن الوضع الوبائي مستقر، وإنهم لاحظوا أيضًا عدم زيادة في عدد الوفيات.

بن مسعود وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت أوضح أن فترة الترقب للحركة المجتمعية بسبب الاختلاط والاحتفالات التي حدثت الفترة الماضية قاربت على الانتهاء، وأنه لم يتبق منها غير أسبوع أو عشرة أيام أخرى، مشيرًا إلى أن مراكز العزل مستقرة، وأن بعضها شهد انحسارًا في الحالات الإيوائية.

وأضاف أنه بالنسبة للسلالة الجديدة، فإن لديهم قناعة أنها ليست جديدة وأنها موجودة منذ فترة طويلة، وعدم اكتشافها راجع لعدم وجود أجهزة تحاليل.

وأشار إلى أن التركيز الأسبوعين القادمين سيكون على منظومة تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وأن الاجتماعات متواصلة بين الجهات ذات العلاقة سواء كان المركز الوطني أو اللجنة أو وزارة الصحة لتحديد موعد فتح المنظومة اليوم أو غد.

ولفت إلى توقع اللجنة أن يستمر التسجيل من 3 إلى 4 أسابيع لتتاح الفرصة لكل الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا قبل مرحلة تحديد المواعيد لإعطاء اللقاح.

وذكر أنه بات من الممكن القول إن ليبيا انتهت من المطلوب منها لتوريد اللقاح، وأن الباقي على الشركات الموردة وهي أكثر من واحدة، والكميات المستهدفة منها محددة، وحسب الإجراءات الأمنية، متوقعًا أن تكون الحملة الأولى قبل شهر رمضان.

عضو اللجنة بين أن كميات اللقاح التي ستصل خلال الأشهر القادمة الهدف منها التخفيف من حدة المرض وتقليل الوفيات، وأن الفئة المستهدفة ستكون للعاملين في مراكز العزل وأقسام الرصد والتقصي.

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