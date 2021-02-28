فنلندا – فاز الإستوني أوت تاناك سائق هيونداي برالي أركتيك فنلندا الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات اليوم الأحد بعد تفوقه على الجميع من البداية وحتى النهاية.

وتفوق بطل العالم 2019 بفارق بلغ 17.5 ثانية على سائق تويوتا الفنلندي كاله روفانبيرا الذي انتزع صدارة الترتيب العالم للبطولة من زميله الفرنسي سيباستيان أوجيه.

واحتل البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي المركز الثالث.

وفاز روفانبيرا بمرحلة القوة آخر مراحل اليوم ليحصل على خمس نقاط إضافية مكافأة على ذلك، بينما حصل الإيرلندي كريج برين على أربع نقاط وحصل نوفيل على ثلاث نقاط.

وحصل تاناك على نقطتين إضافيتين بعد احتلاله المركز الرابع في المرحلة بينما حصل أوجيه على نقطة وحيدة واحتل مركزا خارج أول 10 مراكز بعد أن فقد أكثر من 20 دقيقة أمس السبت بعد تعرضه لحادث.

وحسب النتائج الأولية فإن روفانبيرا جمع 39 نقطة من أول سباقين تلاه نوفيل برصيد 35 نقطة بينما حصل كل من أوجيه وزميله الويلزي إلفين إيفانز على 31 نقطة.

ويحتل تاناك المركز الخامس برصيد 27 نقطة بعد تعثره في السباق الافتتاحي للموسم في مونت كارلو.

المصدر: “رويترز”

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