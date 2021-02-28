عُمان – أظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة ببورصة مسقط، انخفاض أرباحها خلال 2020 بنسبة 17 بالمئة، قياسا على العام السابق, وسط تداعيات جائحة كورونا غير المسبوقة، وانعكاسها المباشر على توقف الأنشطة التجارية.

وحسب مسح “الأناضول” الذي استند إلى “البيانات المالية لـ 58 شركة مدرجة”، فإن الأرباح السنوية انخفضت إلى 565.71 مليون ريال (1.47 مليار دولار)، مقابل أرباح 681.16 مليون ريال (1.77 مليار دولار) في 2019.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ربحية بقيمة 273.1 مليون ريال (711.2 مليون دولار)، مستحوذا على 48 بالمئة من إجمالي الأرباح خلال 2020.

وتراجعت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 32.51 بالمئة خلال العام الماضي، قياسا على 404.67 مليون ريال (1.05 مليار دولار) في 2019.

وتصدر بنك مسقط (أكبر بنك بالبلاد)، الشركات الأكثر ربحية بقيمة 163.36 مليون ريال (425.4 مليون دولار)، إلا أنه سجل تراجعا سنويا بالأرباح بنسبة 11.9 بالمئة.

ووفق البيانات، فإن 28 شركة ارتفعت أرباحها خلال العام الماضي، مقابل خسارة 11 شركة، فضلا عن تراجع أرباح 29 شركة.

ومدرج ببورصة مسقط 59 شركة موزعة على 7 قطاعات (البنوك- التأمين – الصناعة – التمويل – الاستثمار – تسويق النفط – الخدمات).

ولم يشمل المسح نتائج الأنوار القابضة لأنها غير منتظمة السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار من كل عام.

وضمت قائمة الشركات الخاسرة كل من (بنك أتش اس بي سي عمان، ريسوت للإسمنت، أعلاف ظفار، الكروم، زجاج مجان، مسقط للتمويل، الأسماك، المتحدة للطاقة، أكوا باور بركاء، جلفار للهندسة، “عمان والإمارات”)

وتأثر اقتصاد سلطنة عمان خلال العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي.

الأناضول

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