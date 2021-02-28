تركيا – أظهرت بيانات رسمية امس تراجع العجز في الميزان التجاري لتركيا إلى 3 مليارات و34 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2021، بانخفاض 32.8%، على اساس سنوي، نتيجة ارتفاع صادرات البلاد مقابل انخفاض الواردات.

وقال تقرير نشره معهد الإحصاء الحكومي التركي (تركستات)، ارتفعت الصادرات إلى 15 مليار و45 مليون دولار في يناير، بزيادة 2.3 بالمئة عن الشهر المناظر 2020.

وأظهرت البيانات الجديدة لمعهد الإحصاء تراجع واردات تركيا إلى 18 مليار و79 مليون دولار في يناير الماضي، بانخفاض 5.9 بالمئة مقارنة بالشهر المناظر 2019.

وفقا للمعهد، فقد تمكنت صادرات تركيا من تغطية 83.2 من وارداتها في يناير 2021، مرتفعة من 76.5 بالمئة في يناير 2020.

وجاء في التقرير أن الميزان التجاري، باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي (الذهب الذي لا يستخدم كاحتياطي لدى السلطات النقدية ولا يخضع لإشرافها)، سجل فائضا بمقدار 9 ملايين دولار في يناير، على أساس سنوي.

وباستثناء هذه المنتجات (الطاقة والذهب غير النقدي) بلغت صادرات تركيا في يناير 14 مليار دولار و56 مليون دولار بزيادة 1.2 على أساس سنوي، فيما بلغت الواردات 14 مليار 46 مليون دولار بزيادة 5.2 بالمئة.

وحازت منتجات الصناعات التحويلية على حصة الأسد من الصادرات التركية في يناير، بنسبة 93.8 بالمئة، تلتها منتجات الزراعة والغابات والصيد، ومنتجات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

وقال معهد الإحصاء إن ألمانيا كانت أكبر مستورد للمنتجات التركية في يناير، بقيمة مليار و455 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 933 مليون دولار، وإيطاليا بـ864 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ813 مليون دولار، وفرنسا بـ738 مليون دولار.

فيما كانت الصين أكبر مورد لتركيا في يناير، بقيمة مليارين و200 مليون دولار، تلتها روسيا بمليار و829 مليون دولار، وألمانيا بمليار و511 مليون دولار والعراق بـ809 ملايين دولار، والولايات المتحدة 729 مليون دولار.

الأناضول

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