ليبيا- سلط تقرير إخباري أعده موقع “مهاجر نيوز” الدولي المعني بشؤون المهاجرين غير الشرعيين الضوء على صراع يذهب ضحيته هؤلاء المغامرين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الصراع يدور في المياه الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط بين خفر السواحل الليبيين والقوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهة، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير أن هاتين القوتين التابعتين لرئاسي الوفاق لا تحاولان فقط منع قوارب الهجرة غير الشرعية من الإبحار بل اعتراضها في البحر الأبيض المتوسط، سواء عانت من المخاطر أم لم تعانِ، مبينًا أنهما تعملان على التدخل بشكل متزايد في تصرفات المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام الإنقاذ.

وأوضح التقرير أن هذه التدخلات تعرض المهاجرين غير الشرعيين للخطر، فيما يعمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على حظر إبحار السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية، ومنعها من إجراء عمليات البحث والإنقاذ داخل مياه ليبيا الإقليمية.

وكشف التقرير عن تعرض طواقم هذه السفن لإطلاق نار من قبل خفر السواحل والبحرية التابعين لرئاسي الوفاق، فضلًا عن الصعود على متن بعضها وتهديد الطاقم بالقتل، ما يمثل -بحسب التقرير- إجراءات تنتهك حقوق السفن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ووفقًا للتقرير، فقد تدخل خفر السواحل الليبيون التابعون للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال الآونة الأخيرة في 8 محاولات إنقاذ من قبل سفينة منظمة أوبن آرمز غير الحكومية وحدها، فضلًا عن مضايقة وتهديد طاقمها في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، فيما تم الإبلاغ عن حالات اشتباكات من قبل منظمات أخرى.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares