ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس الأحد عن واقعة قتل غريبة، الجاني فيها طفل والمجني عليه طفل كذلك، وسلاحها مسدس ورصاصة وإهمال.

وكشفت المديرية في بيان تلقته المرصد عن كواليس القضية، عندما تلقى مركز شرطة سوق الجمعة (شرق طرابلس) بلاغًا مفاده وجود طفل متعرض لطلق ناري فوق عينه ومفارق للحياة داخل مستشفى طرابلس.

وأضافت المديرية أنه وبانتقال مأمور الضبط القضائي للمستشفى تبين أن الطفل تعرض لإطلاق ناري من قبل شقيقه المصاب “بالتوحد” وباستعمال سلاح والده المرخص، فيما بدا أن الوالد يعمل بجهة أمنية أو عسكرية لم تكشفها المديرية.

وعن كيفية حصول الطفل على السلاح، قالت المديرية أن ذلك تم نظرًا لإهمال الوالد في إخفاء المسدس؛ حيث استطاع الطفل الوصول له وقتل أخيه أثناء نومه به.

وختمت المديرية بيانها مؤكدة معاينة مكان الواقعة وتحريز سلاح الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص من قبل مركز شرطة سوق الجمعة.

هذا وقد تكررت حوادث القتل العائلية التي يرتكبها أطفال في مختلف أنحاء ليبيا، نتيجة وجود الأسلحة في المنازل، وتأثر هذه الشريحة بأعمال العنف والحروب وكذلك المسلسلات والأفلام وألعاب الفيديو العنيفة التي تتناسب مع أعمارهم دون رقابة من الأهل.

والتوحد مصطلح طبي لحالة مرضية تشمل مجموعة من اضطرابات طيف التوحد أو مختلف اضطرابات النمو المتفشية، وهو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.

المرصد – متابعات

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