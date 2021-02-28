العراق – أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية امس ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغت 3.634 ملايين يوميا منخفضة بمقدار1584 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.218 ملايين برميل.
واضاف التقرير ان امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل.
واشار الى ان اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.831 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 355 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي ابلغت الاستيرادات منها بمعدل 200 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 237 ألف برميل يوميا.
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ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 50 الف برميل يوميا.
وكالات