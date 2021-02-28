ليبيا – اعتبر الكاتب المصري والمهتم بالشأن الليبي علاء فاروق أن المؤشرات تشير إلى إن نسبة كبيرة من النواب سيلبون الدعوة التي وجهها عقيلة صالح من أجل عقد جلسة الـ 8 من مارس.

فاروق لفت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هذا لن يكون استجابة لضغوط صالح، ولا حبًا فيه، ولكن محاكاة للتغيرات والواقع وحتى إكراهات السياسة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه عقد الجلسة هو عدم توفر النصاب القانوني لها، أو استغلال بعض النواب للجلسة لتصفية حسابات سياسية، ومن ثم تعطيل الجلسة وإبعادها عن هدفها الرئيس، وكذلك تعنت ومراوغة عقيلة صالح خلال إدارته للجلسة.

كما أضاف: “ولكن في المجمل ربما تكون هذه فرصة للنواب من أجل الاجتماع وتوحيد صفوفهم واجتياز نقطة منح الثقة للحكومة ثم التفكير في تغيير الرئاسة”.

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