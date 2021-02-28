الولايات المتحدة – احتفظ المكسيكي ساوول “كانيلو” ألفاريس بلقبه بطلا للعالم في وزن فوق المتوسط للرابطة العالمية والمجلس العالمي للملاكمة بفوزه على التركي أفني يلديريم بالضربة الفنية القاضية، امس.

وفي ملعب “هارد روك” في ميامي بالولايات المتحدة، لم يترك ألفاريس، المتوج باللقب العالمي الموحد في وزن المتوسط، منذ الجولة الأولى، أي حظ لخصمه الذي كان يخوض مباراته الأولى منذ أكثر من عامين.

ونجح ألفاريس في إسقاط يلديريم على الحلبة في الجولة الثالثة بعد سلسلة من الضربات المتتالية.

لكن التركي نجح في النهوض واستكمال النزال، قبل أن يفاجأ مدربه الجماهير بعدم قدرته على الاستمرار في المنافسة وبالتالي رفض خوض الجولة الرابعة.

وحقق ألفاريس فوزه الـ55 في مسيرته الاحترافية بينها 37 بالضربة القاضية.

وأرغم الفاريس على خوض المباراة ضد يلديريم للحفاظ على حزاميه في تصنيف الرابطة والمجلس العالميين. ويتطلع الملاكم المكسيكي من الآن إلى تحقيق هدفه أن يكون أول من يتوج باللقب الموحد في فئة الوزن فوق المتوسط.

وقال ألفاريس: “أريد أن أدخل التاريخ. لم يفعلها أحد سابقا”.

ومن المقرر أن تكون مباراته المقبلة في الثامن من مايو ضد البريطاني بيلي جو ساوندرز بطل المنظمة العالمية، يليه الأمريكي كاليب بلانت بطل الاتحاد الدولي للملاكمة.

المصدر: “أ ف ب”

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