ليبيا – أكدت عضو لجنة الحوار السياسي الزهراء لنقي أن أعضاء في اللجنة تقدموا بأول الشكاوى للمبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، حول وجود رشىً وفساد، واستخدام المال في الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “ليبيا 218” أمس السبت قالت: إن وليامز أكدت وجود مزاعم فساد سيتم تحويلها للجنة الخبراء التابعة للجنة الجزاءات الخاصة بليبيا، مضيفة أن شبهة الفساد في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ليست بالأمر الهين.

وأكدت أن تقرير الخبراء حول ليبيا تم تقديمه الأسبوع الماضي ويحمل ملحقًا سريًا عن مزاعم الرشى في الحوار السياسي، وسيكون التقرير متاحًا للجميع عبر موقع الأمم المتحدة في 15 مارس المقبل، وفق لنقي.

لنقي أشارت إلى أن منظمات حقوقية قدّمت شكوى للنائب العام ولم يجد الأخير أدلة على مزاعم الفساد في ملتقى الحوار.

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