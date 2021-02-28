ألمانيا – فتح مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف اليوم الأحد الباب للمرة الأولى أمام إمكانية عودة المخضرمين توماس مولر وجيروم بواتينغ وماتس هوملز إلى “المانشافت” قبل أمم أوروبا.

وقال لوف الذي تعرض لانتقادات كثيرة بسبب العروض المخيبة للمنتخب عقب قراره الرهان على الجيل الجديد من خلال استبعاد العديد من الركائز الأساسية التي صنعت أمجاد “المانشافت” في مونديال البرازيل عام 2014، في تصريح لقناة “أي آر دي”: “عندما نبدأ التجديد يجب ألا نقطعه ونعود بالكامل إلى الخلف”.

وأضاف لوف الذي تشبث سابقا بقرار استبعاد المخضرمين بعد الخروج الكارثي من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018: “لكن الحقيقة هي أن الوباء (كورونا) حرمنا ما يقرب من عام من الاستعداد وبالتالي يمكننا أن نتساءل الآن عما إذا يتعين علينا إيقاف هذا التجديد في حال أصبح ذلك ضروريا جدا”.

وتبدو هذه الكلمات وكأنها بداية لتحول في قرار لوف تحت ضغط من وسائل الإعلام في بلاده بإعادة نجمي بايرن ميونخ توماس مولر وجيروم بواتينغ اللذين تألقا بشكل لافت وقادا فريقهما إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وصخرة دفاع بوروسيا دورتموند ماتس هوملز.

وتم استبعاد هذا الثلاثي من قبل لوف في مارس 2019، وتضاعفت الدعوات لعودتهم إلى المنتخب الوطني بعد عروض مخيبة عدة، خصوصا خسارته المذلة أمام إسبانيا بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في نوفمبر الماضي والتي كادت أن تكلف لوف منصبه.

وأوضح لوف أنه يريد اتخاذ قرار بعودتهم في مايو المقبل وأنه لا ينوي استدعاءهم الشهر المقبل استعدادا لبدء مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقال لوف الذي يشرف على تدريب “المانشافت” منذ عام 2006، إنه يمكن للاعبين مثل مولر وهوملز وبواتنغ، إذا لزم الأمر، “العودة بسرعة إلى صفوف المنتخب. نحن ندرك ذلك تماما، ونعلم أنه داخل المنتخب الوطني، لن يكون ذلك مشكلة”.

المصدر: أ ف ب

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