مصدر لـRT: الحكومة العراقية تتفاوض لإيقاف تظاهرات ذي قار إلى ما بعد زيارة البابا

مصدر لـRT: الحكومة العراقية تتفاوض لإيقاف تظاهرات ذي قار إلى ما بعد زيارة البابا

العراق – كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن مفاوضات تجريها الحكومة مع متظاهري محافظة ذي قار لإيقاف التظاهرات إلى ما بعد زيارة البابا إلى المحافظة.

وقال المصدر لـRT، إن “الحكومة تحاول أن تقنع المتظاهرين بضرورة تهدئة الأوضاع إلى ما بعد زيارة البابا إلى زقورة أور في المحافظة”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية قد تقرر فرض حظر تجوال كامل خلال أيام زيارة البابا”.

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 100 جريح وقتيل.

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم “داعش”.

المصدر: RT

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