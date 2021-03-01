مصر – شهدت حياة الفنان المصري يوسف شعبان، الذي توفي أمس الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 90 عاما، أربع زيجات.

أولى زيجاته كانت من الفنانة ليلى طاهر بعدما تعارفا أثناء تصوير مسلسل “الحب الكبير” عام 1963، واستمر زواجهما أربع سنوات فقط ثم انفصلا بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

الزيجة الثانية في حياة الراحل، كانت من الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى سيناء.

زواج يوسف شعبان الثالث كان من الفنانة سهام فتحي والتي رحلت عن عالمنا قبل 3 أعوام، ولكنه سرعان ما انفصل عنها، وبعدها فرضت سياجا حول حياتها الشخصية.

وتزوج شعبان للمرة الرابعة من الكويتية إيمان خالد الشريعان، وأنجب منها ابنته الإعلامية زينب يوسف شعبان، مقدمة برنامج “ليالي الكويت” عبر شاشة تلفزيون الكويت، وابنه مراد الذي يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقضى يوسف شعبان مع زوجته إيمان نحو 30 عاما ولم يفرقهما سوى رحيله عن عالمنا.

ولد يوسف شعبان، في حي شبرا بالقاهرة عام 1931، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشيان غازيت)، تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في التوفيقية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب إلى كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية.

بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم “في بيتنا رجل” مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 وأكثر من 130 مسلسلا.

المصدر: مصراوي+ ويكيبيديا

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