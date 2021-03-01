ليبيا- صدر عن عدد من أهالي مدينة سرت بيان أعلنوا فيه ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب في المدينة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

البيان الذي تلاه بعضهم في مجمع قاعات واغادوغو بحضور المجلس التسييري لبلدية سرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت وتابعته صحيفة المرصد، جاء فيه: إن المدينة تتوسط ليبيا ولها أهمية كبيرة في الربط بين المدن؛ ما يجعلها نقطة التقاء لكل الليبيين.

وأشار البيان إلى تمتع سرت بالخبرة الطويلة فى مجال استضافة كافة الملتقيات المحلية والدولية، وتوفير المقومات الأساسية التي من شأنها أن تظهر هذه الملتقيات في أحسن المستويات، المتمثلة في وجود قاعات حديثة التصميم ومتطورة الإمكانات، وهي مجمع قاعات واغادوغو.

هذا وحضر إلقاء البيان عدد من مديري القطاعات والأجهزة والهيئات والشركات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد النسائي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

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