ليبيا – قال محمد الأسمر المحلل السياسي إن النقطة التي تتعلق بالترتيبات الخاصة بالانتقال المجلس الرئاسي والحكومة إلى سرت لم تتضح معالمها حتى اللحظة، على الرغم من أنها من أهم النقاط التي من المفترض أن تكون اتفق عليها.

الأسمر أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن هذه النقطة من البنود الأساسية التي تضمنها إعلان القاهرة الذي ترتب عليه الحوار السياسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة، إلا أن ما لوحظ حتى الآن أن بعض الأطراف تدفع نحو عدم استقرار الحكومة الجديدة في سرت، بحسب قوله.

ولفت إلى أن البعثة الأممية لم تقم بتنفيذ الإجراء الخاص بمغادرة المرتزقة الذي انتهت مهلته في 23 يناير الماضي، إضافة إلى أن رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي لم يتطرقا إلى الترتيبات الخاصة بالانتقال إلى سرت.

فيما يتعلق بدور البرلمان بشأن دفعه للحكومة والمجلس الرئاسي إلى سرت، رأى أن البرلمان لا يمكنه أن يشترط انتقال السلطة إلى سرت، لكنه قد يضغط في هذا الاتجاه.

وبيّن أنه في حال عدم الانتقال إلى سرت فإن ليبيا ستكون أمام تكرار سيناريو حكومة الصخيرات من خلال القفز على بنود وآليات الاتفاق، وهو ما يمكن معه القفز على بنود أخرى يستحيل معها العمل نحو ما اتفق عليه.

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