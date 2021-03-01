ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن بيان اللجنة المشتركة 5+5 هو اختصار لمسافات كبيرة، وفرصة استثنائية لمزيد من بناء جسور الثقة.

البيوضي لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن إعادة الحديث عن ما حصل في ملتقى الحوار في تونس قبل صدور التقرير النهائي، يأتي ضمن مناورة سياسية دولية، ومن الضروري التعامل معها بجدية من قبل فريق المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف: “ما لدينا حتى الآن رصيد كبير من الأمل ورغبة الليبيين في الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها، كل الجعجعة تهدف لإرباك المشهد السياسي وإعادة ليبيا للمربع الأول”.

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