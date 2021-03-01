ليبيا – باركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) رفع الحظر على الملاعب الليبية بشكل كامل، والذي جاء بعد أكثر من سبع سنوات اضطرت فيها المنتخبات والأندية الليبية إلى التنقل بين عدد من الدول المجاورة للعب مبارياتها في مختلف المنافسات الرياضية.

الخارجية الليبية هنأت في بيان لها الفرق الرياضية وجماهير كرة القدم والاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا القرار الذي يعكس التعامل الإيجابي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه دعم الاستقرار الذي تتطلع إليه البلاد، واستجابة للدعوة التي وجهت خلال لقاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة في 3 ديسمبر 2019، وتقديم عرض وافٍ حول الأمن والاستقرار والحالة الطبيعية للحياة في أغلب المدن الليبية.

وأكدت استعدادها التام لاستقبال كافة الوفود الفنية والتقنية الرياضية، وكذلك ممثلي المنتخبات والأندية الدولية، بما يسهم في تطوير الكرة الليبية وعودتها إلى وضعها الطبيعي في الساحات الأفريقية، حيث سيشهد ملعب بنينا في مدينة بنغازي بداية عودة الكرة الليبية الي المشاركات الدولية في 25 مارس القادم.

وجددت مباركتها لهذه الخطوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) مبديةً تطلعها لرفع الحظر الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيسهم في تطوير وتجديد ودعم الاستقرار الرياضي والاجتماعي والثقافي في ليبيا.

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