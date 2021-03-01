العراق – أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، دعم بلاده للتنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن “صالح تسلم أوراق اعتماد سفراء مصر وليد محمد إسماعيل، وأستراليا باولا إليزابيث كانلي، وإندونيسيا ايلمار ايوان لوبس والبرازيل لويس ايفالدو”.

ونقل البيان عن صالح قوله خلال استقباله السفراء كل على حدة، إن “العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية”.

وأشار الرئيس العراقي إلى “أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وتطلع العراق نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية”.

المصدر: RT

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