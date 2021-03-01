سلوفينيا – فاز الروسي دميتري لوغينوف بالميدالية الذهبية في سباق التعرج العملاق المتوازي، وذلك في بطولة كأس العالم للتزلج على الألواح “السنوبورد”، المقامة في مدينة روجلا السلوفينية.

وتمكن لوغينوف من انتزاع المركز الأول من الإيطالي رولاند فيشنالر، البالغ من العمر 40 عاما، في السباق الأخير، بتفوقه عليه بفارق (0.01) ثانية.

يذكر أن دميتري لوغينوف، البالغ من العمر 21 عاما، أحرز الميدالية الذهبية الثالثة له في بطولة العالم، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، وذلك بعد إحرازه ذهبيتي سباقي المتوازي، والتعرج العملاق المتوازي، خلال بطولة العام في عام 2019.

المصدر: RT

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