ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن هناك عددًا من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميدة حومه.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضافت: “هناك عدد من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، سواء عقدت في سرت أو طبرق”.

وتابعت: “استبعد عقد جلسة منح الحكومة بسرت وهناك احتمال كبير لأن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة النائب الأول والثاني لرئيس المجلس فوزي النويري واحميدة حومه، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس”.

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