ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي إن قرار تعليق الدراسة جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا في المدينة.

الوافي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن الدراسة ستعلق أسبوعين، بينما ستغلق المرافق الحكومية أسبوعًا، وسيقتصر العمل بالمصارف على العمل الداخلي بعد وصول السيولة، تمهيدًا لتوزيعها عبر مندوبين على أصحابها.

وأفاد الوافي بأن الوضع بصفة عامة في المدينة يسير بشكل اعتيادي، ولا خوف إلا من زيادة عدد الحالات الإيوائية بمركز مكافحة الأمراض فرع سبها، الذي يستقبل الحالات من مناطق الجنوب كافة.

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