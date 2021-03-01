إسبانيا – ابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق إلى 3 أهداف بينه وبين زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 19 هدفا، بعد أن أحرز هدفا في مرمى إشبيلية (2-0)، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 لليغا، ليصل إلى هدفه رقم 30 في شباك ضحيته المفضلة الفريق الأندلسي، في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

بينما واصل الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، صديق النجم ميسي وزميله السابق في برشلونة، صيامه عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 16 هدفا، ولدى فريق “الروخي بلانكوس” مباراة مؤجلة.

كما يصوم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 13 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية، حتى الآن:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 19 هدفا

2- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 16 هدفا

3- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 14 هدفا

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 13 هدفا

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 12 هدفا

– السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا

8- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 10 أهداف

– الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف

10- إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف

11 – الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 8 أهداف

12- الإسباني إنريكي غارسيا كيكي (إيبار) – 7 أهداف

– البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) – 7 أهداف

– الإسباني سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس) – 7 أهداف

المصدر: RT

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