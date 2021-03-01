ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن أكبر التحديات التي تواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية هي حجم المطالب والتدخلات والابتزاز من بعض أعضاء مجلس النواب في التشكيلة الحكومية.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة ” القطرية اليوم الإثنين أوضح أن بيان 84 نائبًا في مجلس النواب الذين ينادون بتشكيل الحكومة خير دليل على أن هناك صراعًا داخليًا فيما بينهم، إضافة إلى الخلافات حول مكان انعقاد الجلسة ومن يرأسها.

وأكد أن هذه الخلافات الكبيرة ستلقي بظلالها مباشرة على فريق الدبيبة الذي يسابق الزمن لتجاوز هذه التجاذبات الحادة.

دبرز رأى أن فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة يغير المسار إلى منعطف آخر لكون لجنة الحوار السياسي هي محل طعن من القضاء في حالة تجاوز البرلمان، الذي لن يعترف بعض أعضائه بالحكومة لعدم منحها الثقة.

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