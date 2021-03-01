أرمينيا – دعا رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، في كلمة إلى المواطنين بمناسبة حلول ذكرى أحداث 1 مارس 2008، كافة القوى السياسية، إلى تجنب المواجهات وعدم تعريض استقرار البلاد لهزات.

وأضاف: “لا يجوز أن يتجاوز النضال السياسي حدود القانون والشرعية، ولا يجوز أن يسفر عن صدام وعدم الاستقرار، ولا ينبغي أن تتحول التناقضات إلى كراهية متبادلة وعدم تسامح، ولا يجوز أن تؤدي إلى التفرقة والانقسام”.

وشدد سركيسيان، على أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتضامن. وقال: “ولا سيما اليوم، يعتبر التوحيد والتسامح أمرا حيويا لدولتنا وشعبنا”.

أثناء تفريق مظاهرات للمعارضة في يريفان في 1 مارس 2008، لقي 10 أشخاص حتفهم.

ومن المقرر اليوم، تنظيم مسيرتين في يريفان. ستجتمع المعارضة في شارع باغراميان مقابل مبنى البرلمان الساعة 17.00 بتوقيت موسكو، وأنصار رئيس الحكومة نيكول باشينيان – الساعة 17.30 بتوقيت موسكو في ميدان الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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