روسيا – نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية للدرون الروسي الضارب الجديد الذي أطلق مصمموه عليه تسمية “آ إر – أرغومنت”

وحسب الصورة الفوتوغرافية المنشورة فإن الدرون الجديد يشبه كثيرا طائرة “إس إر – 10” الروسية النفاثة التي يستخدمها الجيش الروسي لأغراض تدريب الطيارين.

ويختلف الدرون عن الطائرة الأساسية بقدرته على تغيير اتجاه جناحيه، ما يميز غالبية الطائرات الحديثة.

ويتوفر في طائرة “أرغومنت” قسم داخلي يمكن أن تنصب فيه نماذج مختلفة من الأسلحة فائقة الدقة.

وقد بلغ طول الدرون 9.7 متر، باع جناحيه 8.4 متر، ارتفاعه 5.4 متر، وزنه عند الإقلاع 3850 كلغ، وزنه عند الهبوط 2430 كلغ، وزن الحمولة المفيدة التي ينقلها 680 كلغ.

وبلغت سرعة الدرون القصوى على ارتفاع 6 كيلومترات 910 كيلومترات. أما أقصى ارتفاع يمكن أن يحلق به فهو 11500 متر.

ويمكن أن يحلق الدرون إلى مسافة 2100 كيلومتر مع شرط أن تركب فيه خزانات إضافية للوقود.

وقد قام الدرون ” آ إر – 10 أرغومنت” عام 2015 بأول رحلة جوية له.

يذكر أن روسيا تعمل حاليا على تصنيع أنواع من الطائرات الضاربة من دون طيار. وقد عرضت مؤخرا نسخة من درون “أوريون” الضارب في معرض “آيدكس – 2021” في أبو ظبي. كما تستمر اختبارات درون “الصياد” الضارب الواعد الذي يتعاون مع مقاتلة “سو-57” للجيل الخامس.

المصدر: سلاح روسيا

Share and Enjoy ! 0 Shares