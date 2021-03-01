ليبيا – استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب بمقر إقامته بفندق مرحبا في البيضاء ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، ضمن برنامج زيارتها للبلاد.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الإقليمي، ومناقشة الوضع الصحي في البلاد، وآليات العمل المشترك في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات للوقاية من وباء فايروس كورونا في ليبيا ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

واستعرض وزير الصحة الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والإصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينًا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة واللجنة العليا والاستشارية في تطبيق برامج الحجر الصحي، وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصـحية وسبل تطـويرها، والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وآلية البحث في تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة، والخطط الموضوعة لصد انتشار جائحة كورونا.

وبحث اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب التعاون الدولي بالوزارة أسماء ابعيرة، ومديرة مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذة الجادة بوغرسة، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات السيد رياض الخزعلي، بالإضافة إلى حضور مديري مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا عبد العزيز الحلافي مناقشة عمل المكتب في ليبيا، ودعمه للقطاع الصحي في البلاد والاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة covid-19.

وأشاد وزير الصحة بالتعاون الذي أبدته منظمة الصحة العالمية في عدة مجالات طبية، من خلال مكتبها في ليبيا والدول الصديقة، فضلًا عن المرجعيات الطبية.

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