ليبيا – انتقد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، مشيرًا إلى إهمالها أمراء الحرب وآليات إخراج المرتزقة، إضافة إلى التزامات نزع السلاح وتفكيك المليشيات، أو إعادة تنظيم المؤسستين العسكرية والأمنية، موضحًا أن هذا الأمر سيترك السلطة الجديدة في موقف صعب لدى فتحها لكل تلك الملفات.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين تساءل قائلًا: “إلى أي مدى تملك السلطة الجديدة التصميم والإدراك لجوهرية نزع السلاح وتفكيك المليشيات أو إعادة تنظيم وهيكلة القوتين العسكرية والأمنية؟ وإلى أي مدى هم جاهزون لإعطاء أولوية قصوى لإنجاز هذا الاستحقاق المركزي والتأسيسي لكافة عمليات الإصلاح الأخرى؟”.

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