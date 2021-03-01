إيطاليا – اكتشف علماء الآثار العاملين في بومبي، عربة احتفالية بأربع عجلات كاملة تقريبا، لا مثيل لها في إيطاليا .

ويشير الموقع الإلكتروني للمدينة القديمة، إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه العربة الاحتفالية المزودة بأربع عجلات وأجزاء حديدية، تزينها زخارف من البرونز والقصدير، خلال عمليات الحفر في فيلا ريفية شمال المدينة. وقد سبق أن عثر العلماء في هذا المكان على رفات ثلاثة أحصنة.

ويقول ماسيمو أوسانا، المدير المؤقت للموقع، “هذا الاكتشاف المثير سيساعد على توسيع المعارف عن المدينة القديمة. وهذه العربة الاحتفالية، التي تسمى في بعض المصادر بيلانتوم Pilentum، لم تكن مخصصة للاستخدام اليومي، وليس كواسطة نقل ريفية، بل كانت تستخدم فقط في الأعياد والمسيرات والعروض الاحتفالية”.

ويشير علماء الآثار، إلى أن “هذه العربة الفريدة بحالة جيدة وممتازة، ليس لها مثيل في إيطاليا”.

وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة بومبي القديمة، الواقعة على مقربة من نابولي، دفنت عام 79 ميلادية تحت الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف. وقد اكتشفت آثارها لأول مرة عام 1592، وفي عام 1748 بدأت عمليات الحفر والتنقيب، ولا تزال مستمرة حتى الآن. والمدينة حاليا هي متحف في الهواء الطلق.

المصدر: نوفوستي

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