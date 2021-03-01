ليبيا- سلط تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء فرانس برس الضوء على استغلال الثروة الملحية التي تشتهر بها مدينة بنغازي من قبل اثنتين من رائدات الأعمال في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن أكتوبر الماضي شهد افتتاح مركز في مدينة بنغازي، يضم كهوفًا ملحية صناعية هي الأولى من نوعها في ليبيا؛ لتقديم علاجات مهدئة في جو مفعم بالموسيقى الهادئة والإضاءة الخافتة، ناقلًا عن إحدى المؤسِّستين للمركز وتدعى إيمان بوقعيقيص وجهة نظرها بشأن الأمر.

وقالت بوقعيقيص التي كانت ترتدي بلوزة بيضاء وغطاء وردي حول رأسها: “إن استنشاق جزيئات الملح ينقي الجهاز التنفسي ويعود بالفوائد على الجلد”، فيما يقوم مختص بالطب البديل بتغطية جسد عميل في الثلاثينات من عمره بالملح من ساقيه إلى رقبته.

وأضاف التقرير: إن عيني الرجل مغلقتان ويديه متشابكتان حول كرة ملح؛ حيث يرتاح ويتنفس ببطء في غرفة غير ضيقة من دون نوافذ، فيما تشهد غرفة أخرى تشبه الكهف بجدرانها المغطاة بالكريستال دفع آلة لجزيئات الملح المحملة باليود عبر الهواء، لتقدم جلسات غامرة لاستنشاق الخليط تدوم الواحدة منها لـ45 دقيقة.

وبحسب بوقعيقيص تكلف الجلسة الواحدة ما بين 80 و120 دينارًا، ويلزم إجراء عدة جلسات لتحقيق النتائج المرجوة لمعالجة مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو، وأمراض الجلد بما في ذلك الأكزيما والصدفية، فيما نقل التقرير معاناة المصرفي الخمسيني مصطفى أحمد اخليف منذ عقد من الالتهاب الحاد في الجيوب الأنفية.

وأضاف اخليف قائلًا: “لقد تناولت الكثير من المسكنات وجربت الطب التقليدي من دون أن يخفف ألمي ولكن في 4 جلسات فقط من استنشاق المواد المالحة شعرت بتحسن بنسبة 80%”، فيما أكد التقرير أن بوقعيقيص اكتشفت العلاج عند السفر إلى الدول العربية التي تقدم ذات العلاجات.

وأوضح التقرير أن بوقعيقيص درست الطب البديل في تونس، واقتناعًا منها بفاعلية العلاجات في معالجة الأمراض المزمنة عادت إلى مسقط رأسها وبدأت عملها مع صديقتها زينب الورفلي، ناقلًا عن الأخيرة قولها أن سنوات عدم الاستقرار تجعل إمكانية نجاح الأعمال التجارية من الصعب التنبؤ بها.

ووفقًا للتقرير تزامن افتتاح المركز مع وقف إطلاق النار لتصمم المرأتان على جعل العلاج التكميلي معروفًا لمهنة الطب بمدينة بنغازي، بداية من الأطباء والطاقم الطبي مع الجاهزية التامة لعلاج المرضى من جميع الأعمار، فيما قالت بوقعيقيص: إن فتاة صغيرة تعاني من مشاكل بالجهاز التنفسي تحسنت بشكل كبير بعد الجلسات.

واختتم التقرير بالحديث عن الابتعاد عن الاضطرابات الحضرية القريبة والذهاب باتجاه أول كهوف الملح الصناعية في ليبيا، مبينًا أنها تقود الزبائن إلى الاسترخاء والنسيان، وسط أجواء مليئة بالهواء المالح الذي يواجه ضغوط الفوضى التي غالبًا ما تلقي بظلالها على الحياة اليومية.

ترجمة المرصد – خاص

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