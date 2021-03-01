تركيا – حصل نادى غلطة سراي، متصدر ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، على 1 مليون يورو تقريبا كمكافأة، بفضل أهداف مهاجمه الجديد المصري مصطفى محمد.

وحصد غلطة سراي 9 نقاط في الدوري التركي خلال شهر فبراير الماضي، بفضل أهداف مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة “فاناتيك” التركية، أن غلطة سراي، تحصل على 1 مليون يورو تقريبا، بفضل تألق مصطفى محمد، الذى قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات خلال شهر فبراير الماضي، أمام كل من إف جاردن، وكاسيمباشا، وأرضروم.

وأوضحت الصحيفة، أن المبلغ المذكور، يعادل قيمة راتب مصطفى محمد في صفوف غلطة سراي لمدة عام واحد.

وسيحصل مصطفى محمد على راتب قدره 400 ألف يورو لقاء دفاعه عن ألوان الفريق التركي في نصف موسم 2020/2021، و725 ألف يورو في موسم 2021/2022.

ويتألق المهاجم الدولي المصري بشكل لافت رفقة غلطة سراي منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، حيث أحرز له 6 أهداف في 6 مباريات، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس.

المصدر: وكالات

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