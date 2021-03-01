مدرب مصر يحسم موقف صلاح والشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

مدرب مصر يحسم موقف صلاح والشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

مصر – حسم مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، شوقي غريب، الجدل حول إمكانية مشاركة نجم ليفربول، محمد صلاح، وحارس مرمى نادي الأهلي، محمد الشناوي مع “الفراعنة” في أولمبياد طوكيو.

وأكد غريب، خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، تواجد صلاح (28 عاما)، والشناوي (32 عاما)، على رأس قائمة منتخب “الفراعنة” الأولية المشاركة في أولمبياد طوكيو، التي قدمها للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح المدرب المصري، أن “الفيفا” يسمح للمنتخبات بتقديم قائمة أولية مفتوحة العدد، على أن يتم اختيار القائمة النهائية من 18 لاعبا، ولا يسمح اختيار أي لاعب للقائمة النهائية من خارج تلك الأولية.

وأضاف غريب في تصريحاته حول اللاعبين الكبار المتوقع انضمامهم لمنتخب مصر تحت 23 عاما في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الحالي “القائمة الأولية للمنتخب تضمنت كل اللاعبين مواليد عام 1997 الذين من الممكن الاستعانة بهم في الأولمبياد، والثنائي محمد صلاح، ومحمد الشناوي على رأسها، وكذلك عدد آخر من اللاعبين الكبار”.

وتابع “لم أتفق مع صلاح أو الشناوي على التواجد مع المنتخب في الأولمبياد، وسنتحدث مع ليفربول بشكل رسمي حول إمكانية تواجد صلاح معنا، هو أحد اللاعبين الكبار في العالم وتواجده في قائمة مصر للأولمبياد أمر طبيعي جدا”.

وبحسب لوائح “الفيفا”، يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين تتجاوز أعمارهم الـ23 عاما.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، في نوفمبر 2019.

وكان “الفيفا”، حدد الـ21 من أبريل المقبل، موعدا لإجراء قرعة أولمبياد طوكيو.

المصدر: goal.com

Share and Enjoy ! 0 Shares