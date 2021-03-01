ليبيا – قال مدير عام مطار سبها الدولي محمد اوحيدة إن سير عمل المطار يعد جيدًا جدًا، لافتًا إلى أنهم يستقبلون رحلات من طرابلس وبنغازي ورحلات لشركات نفط.

اوحيدة وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الإثنين، أوضح أن المطار يُسير أسبوعيًا 5 رحلات، ويحمل قدرة استيعابية للمسافرين بحوالي 720 مسافرًا، ذاكرًا أنهم ينتظرون وصول وقود الطيران لمباشرة الرحلات الدولية رسميًا.

وبين أوحيدة أن الأمور التشغيلية والفنية والأمنية بالمطار جيدة، ولديهم صالة مغادرة محلية وأخرى دولية وصالتا استقبال وصالة مغادرة دولية، وصالة عامة و6 كاونترات حجز للمسافرين ومكتب للجوازات والجمارك، خاتمًا تصريحه بقوله أن المطار أنشئ في سنة 1960.

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