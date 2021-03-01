نور الشربيني تواصل تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

مصر – واصلت النجمة المصرية نور الشربيني هيمنتها على صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش “PSA”، الذي كشف عنه اليوم الاثنين في الأول من شهر مارس، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وتتربع نور الشربيني على عرش الصدارة للشهر الخامس على التوالي، لترفع رصيدها إلى 38 شهرا في صدارة التصنيف بشكل عام.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التي أقيمت تحت سفح الأهرامات في أكتوبر الماضي، حيث تغلبت في المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقا نوران جوهر.

وتأتي نوران جوهر في المركز الثاني بالتصنيف، بينما تحتل نور الطيب المرتبة الرابعة، وتليها هانيا الحمامي في المركز الخامس، وسلمى هاني في المركز العاشر.

كما واصل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته أيضا على صدارة التصنيف العالمي للعبة، للشهر الخامس على التوالي، منذ صعوده إلى القمة في نوفمبر العام الماضي، عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

ويحتل محمد الشوربجي المركز الثاني، وطارق مؤمن المركز الثالث، بينما تقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، على حساب كريم عبد الجواد، الذي تراجع للمركز الخامس، بعد انسحابه من بطولة كلاسيك للإصابة، في حين حافظ مروان الشوربجي على مركزه السادس في التصنيف العالمي.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد فترة توقف بدأت في مارس 2020، وامتدت حتى سبتمبر الماضي، وكان هناك الكثير من الأحداث التي مثلت تغيرا محوريا في الاسكواش المصري والعالمي على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلي ونور الطيب.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالميا، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائي حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

المصدر: “youm7.com”

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