هونغ كونغ – وجهت الشرطة في هونغ كونغ، اتهامات لعشرات المعارضين بـ “التخريب”، في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد.

وأفادت الشرطة بأن 47 شخصا اتهموا بـ “التآمر لارتكاب عمل تخريبي”، إحدى الجرائم التي يشملها قانون الأمن القومي الذي أقر العام الماضي، بعد احتجاجات هزت المدينة لأشهر في العام 2019.

هذا ويمثل المتهمون، طيفا واسعا جدا من المعارضة المحلية من نواب سابقين مثل جيمس تو وكلوديا مو، وأكاديميين، ومحامين، ومتخصصين اجتماعيين، والعديد من الناشطين الشباب، بحسب وكالة “فرانس برس”.

في حين أن هذه الاتهامات جاءت بعد شهر من حملة واسعة، اعتقل خلالها 55 شخصا، بينهم شخصيات معروفة في “الحركة المؤيدة للديمقراطية”.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يتناول أربعة أنواع من الجرائم، هي التخريب، والانفصال، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

المصدر: “فرانس برس”

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