جنيف – أظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 513721 28681793

الهند 157157 11112241

البرازيل 254942 10551259

روسيا 191882 4257650

بريطانيا 122953 4182009

فرنسا 86803 3760671

إسبانيا 69609 3204531

إيطاليا 97945 2938371

تركيا 28569 2701588

ألمانيا 70078 2444601

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 – العراق 13428 699088

34 – المغرب 8637 483766

39 – الإمارات 1238 394050

40 – الأردن 4701 391090

41 – السعودية 6500 377700

42 – لبنان 4743 376938

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.

المصدر: “رويترز”

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