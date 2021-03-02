ليبيا – أكدت السلطات الإسبانية أن شحنة من العجول كانت متجهة إلى ليبيا عادت مجددًا إلى البلاد، وذلك لإصابتها بداء اللسان الأزرق، حسبما قالت صحيفة “إيرالدو” الأرجنتينية.

إسبانيا أكدت وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” اليوم الثلاثاء عدم صلاحية الشحنة التى تقدر بـ 1800 عجل، حيث أصدر وزير الزراعة الإسباني لويس بوتشاديس قرارًا بإعدام 895 عجلًا، لأنها اعتبرت غير صالحة للتصدير، بناء على فحص الأطباء البيطريين، حيث أن السفينة عادت بالعجول إلى إسبانيا، حيث أمرتها السلطات يوم الخميس الماضي بالرسو، بعد أن أمضت نحو شهرين في البحر الأبيض المتوسط، دون أن تتمكن من تفريغ الشحنة في أي دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفينتان تحملان حوالى 2700 عجل تم رفضها بسبب مغادرة إسبانيا وهى مصابة بمرض اللسان الأزرق، وكانت السفينة التي تسمى “كريم الله” هي سفينة متهالكة رست على ميناء قرطاجة الإسباني.

Share and Enjoy ! 0 Shares