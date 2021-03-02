إنجلترا – أحرز البلجيكي إليشا سام هدفا بطريقة مذهلة لفريقه نوتس كاونتي خلال مباراته أمام أوكسفورد سيتي (3-1)، وذلك ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للأندية للهواة.

وتلقى سام كرة مرفوعة من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء وحولها مباشرة “عالطاير” بكعب قدمه إلى داخل الشباك من فوق رأس حارس المرمى، مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

وحسم نوتس كاونتي، فريق دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، نتيجة المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحجز بذلك مقعدا له في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد للأندية الهواة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares